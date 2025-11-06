Африканская страна решила проигнорировать критику Трампа

МИД ЮАР заявил, что в критике Трампа нет ничего нового

МИД Южно-Африканской Республики решил проигнорировать критику президента США Дональда Трампа, заявив, что в словах политика нет ничего нового. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Криспин Пири.

Глава Белого дома ранее отказался представлять США на саммите G20 в Йоханнесбурге. Он подчеркнул, что ЮАР больше не место в «большой двадцатке» из-за неких «плохих вещей», которые там якобы произошли. В этой стране, по его мнению, «коммунистическая тирания».

«Президент Трамп это давно заявлял, ничего нового», — сказал представитель МИД африканской страны.

Президент США ранее уже критиковал ЮАР. Так, в апреле он обвинил власти республики в геноциде белых фермеров. Политик допустил, что Вашингтон не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за этого.

Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что данное решение отражает как противоречия между Вашингтоном и Преторией, так и несогласие американской стороны с подходом ЮАР к формированию повестки дня «Большой двадцатки».

