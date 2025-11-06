Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 6 ноября 2025Мир

Африканская страна решила проигнорировать критику Трампа

МИД ЮАР заявил, что в критике Трампа нет ничего нового
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G20
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

МИД Южно-Африканской Республики решил проигнорировать критику президента США Дональда Трампа, заявив, что в словах политика нет ничего нового. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Криспин Пири.

Глава Белого дома ранее отказался представлять США на саммите G20 в Йоханнесбурге. Он подчеркнул, что ЮАР больше не место в «большой двадцатке» из-за неких «плохих вещей», которые там якобы произошли. В этой стране, по его мнению, «коммунистическая тирания».

«Президент Трамп это давно заявлял, ничего нового», — сказал представитель МИД африканской страны.

Президент США ранее уже критиковал ЮАР. Так, в апреле он обвинил власти республики в геноциде белых фермеров. Политик допустил, что Вашингтон не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за этого.

Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что данное решение отражает как противоречия между Вашингтоном и Преторией, так и несогласие американской стороны с подходом ЮАР к формированию повестки дня «Большой двадцатки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    С матом уволенный российский чиновник ушел в отставку

    Украина ввела санкции против работающих в Арктике российских компаний

    Вице-спикер Госдумы рассказал о сроках рассмотрения инициативы о запрете продажи вейпов

    Стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат

    Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем

    В США назвали одно из препятствий в урегулировании украинского конфликта

    Африканская страна решила проигнорировать критику Трампа

    Ольга Серябкина опубликовала фото в ультракоротких шортах

    В США раскрыли видение украинского урегулирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости