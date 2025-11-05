Трамп отказался ехать на саммит G20

Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. Об этом политик объявил во время выступления на Американском бизнес-форуме, пишет РИА Новости.

«В Южной Африке будет встреча G20. Я не поеду», — подчеркнул он.

Трамп считает, что ЮАР не место в «Большой двадцатке». В этой стране, по его мнению, «коммунистическая тирания».

Ранее стало известно, что делегацию России на саммите G20 в Южно-Африканской Республике возглавит замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Уточняется, что российская делегация будет работать в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

До этого в Кремле рассказали об участии главы государства Владимира Путина в G20. Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в саммите.