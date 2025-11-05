Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 5 ноября 2025Мир

Трамп отказался ехать на саммит G20

Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G20
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. Об этом политик объявил во время выступления на Американском бизнес-форуме, пишет РИА Новости.

«В Южной Африке будет встреча G20. Я не поеду», — подчеркнул он.

Трамп считает, что ЮАР не место в «Большой двадцатке». В этой стране, по его мнению, «коммунистическая тирания».

Ранее стало известно, что делегацию России на саммите G20 в Южно-Африканской Республике возглавит замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Уточняется, что российская делегация будет работать в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

До этого в Кремле рассказали об участии главы государства Владимира Путина в G20. Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в саммите.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В ЕК потребовали от Сербии прекратить выдачу гражданства россиянам

    Второй раз за несколько часов ввели ограничения в российском аэропорту

    Ученые сняли на видео опасную для Земли вспышку на Солнце

    Москвичам назвали сроки наступления зимы

    Самую красивую девушку Земли травили в соцсетях за родство с русским поэтом Пушкиным

    В США рассказали о проблеме «широко разрекламированных» Leopard 1 ВСУ

    Джоли зашла на территорию Украины пешком

    Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям

    Пожилая россиянка поверила лжесиловикам и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости