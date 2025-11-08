В России ветерану СВО с инвалидностью помогли адаптировать жилье

Прокуроры Москвы помогли ветерану СВО с инвалидностью адаптировать жилье

Ветерану боевых действий, инвалиду I группы помогли адаптировать частный дом для проживания инвалида-колясочника, которым он является. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Там же опубликованы фотографии жилья до и после ремонта.

После осмотра жилого помещения было решено расширить дверные проемы и установить пандусы. Ремонт шел, пока участник специальной военной операции (СВО) находился в госпитале на реабилитации. К его возвращению дом был переоборудован с учетом пожеланий ветерана и его жены, а сам он обеспечен средствами реабилитации.

Как уточняется, вопросы соблюдения прав участников СВО и членов их семей находятся на непрерывном контроле столичных прокуроров. Они проводят личные приемы военнослужащих, в том числе в ГБУ Единый центр поддержки, оказывают правовую помощь, содействие в реализации мер поддержки, получении необходимых документов либо восстановлении утраченных, а также помогают решить бытовые вопросы и реагируют на нарушения прав.

Ранее члены партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект об обеспечении жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы.