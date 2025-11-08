Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 8 ноября 2025Россия

В России ветерану СВО с инвалидностью помогли адаптировать жилье

Прокуроры Москвы помогли ветерану СВО с инвалидностью адаптировать жилье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Ветерану боевых действий, инвалиду I группы помогли адаптировать частный дом для проживания инвалида-колясочника, которым он является. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Там же опубликованы фотографии жилья до и после ремонта.

После осмотра жилого помещения было решено расширить дверные проемы и установить пандусы. Ремонт шел, пока участник специальной военной операции (СВО) находился в госпитале на реабилитации. К его возвращению дом был переоборудован с учетом пожеланий ветерана и его жены, а сам он обеспечен средствами реабилитации.

Как уточняется, вопросы соблюдения прав участников СВО и членов их семей находятся на непрерывном контроле столичных прокуроров. Они проводят личные приемы военнослужащих, в том числе в ГБУ Единый центр поддержки, оказывают правовую помощь, содействие в реализации мер поддержки, получении необходимых документов либо восстановлении утраченных, а также помогают решить бытовые вопросы и реагируют на нарушения прав.

Ранее члены партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект об обеспечении жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве произошел транспортный коллапс

    На Украине остановлена работа всех пограничных пунктов пропуска

    Болгария и Румыния стали искать способы обойти санкции США ради российской нефти

    Зеленскому посоветовали как можно быстрее принять условия России по территориям

    В России отреагировали на условие главы МИД Украины для завершения конфликта

    Британскому премьеру предрекли скорый уход с поста

    В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

    Возможность ВСУ выйти из Красноармейска оценили

    В командовании ВСУ назвали особенность ночной массированной атаки на Украину

    Названы цели на Украине для удара возмездия России после атаки на подстанцию «Белозерская»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости