10:50, 8 ноября 2025

В российском городе лифт с детьми упал в премиум-новостройке

В Каспийске лифт с двумя детьми упал в новостройке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Каспийске лифт с двумя детьми упал в доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Каспийск 24».

По предварительным данным, во время движения кабины внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу. Из-за этого лифт перешел в аварийный режим и остановился на уровне седьмого этажа. Внутри находились дети, они не пострадали.

По словам отца детей, дом относится к категории премиум-класса и был построен не так давно. Несмотря на это, жители новостройки неоднократно жаловались на неисправные лифты. Следственный комитет республики Дагестан начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве лифт пролетел девять этажей, когда в нем находилась пассажирка. Девушка не пострадала.

