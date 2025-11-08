Мир
00:03, 9 ноября 2025

В Сербии захотели построить отель Трампа на месте штаба югославской армии

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

В Сербии захотели снести штаб югославской армии для строительства отеля президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что парламент Сербии утвердил проект зятя американского лидера, Джареда Кушнера, по возведению роскошного небоскреба Trump Tower в центре Белграда.

Для постройки комплекса депутаты приняли специальный закон, лишив объект статуса культурного наследия и объявив строительство «проектом национального значения». Оппозиция в свою очередь резко осудила решение.

«В месте, где когда-то падали бомбы, теперь вы собираетесь разливать шампанское», — подчеркнула лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости (ССП), депутат Мариника Тепич.

Между тем, президент Сербии Вучич защитил инициативу, подчеркнув, что она укрепит отношения с США.

В июне Дональд Трамп публично обвинил власти Сербии в подготовке начала войны против Косово. По его словам, остановить Белград смогла лишь угроза прекращения торговли с США.

