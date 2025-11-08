Интернет и СМИ
03:47, 8 ноября 2025Интернет и СМИ

В США назвали последствия встречи Трампа и Орбана для Зеленского

Дэвис: Встреча Трампа с Орбаном стала черной меткой для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стала для украинского лидера Владимира Зеленского черной меткой. Последствия переговоров назвал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Для него эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Орбан, он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено», — сказал он.

По его словам, Зеленский в своей политике опирается на европейских «покровителей», которые призывают его отклонять любые предложения о мирных переговорах и продолжать боевые действия, «игнорируя здравый смысл».

Ранее Орбан заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Трампом в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня.

