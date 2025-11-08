Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 8 ноября 2025Мир

В США оценили вероятность прекращения шатдауна

CBS: Предпосылок для прекращения шатдауна в США пока нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Предпосылок для прекращения шатдауна в Соединенных Штатах пока нет. Сенат вряд ли проголосует за возобновление работы правительства, об этом информирует американский телеканал CBS.

Как отмечается, республиканцы и демократы далеки от достижения соглашения. Сейчас они собрались на субботнее заседание по этой теме.

Шатдаун в Штатах, как уточняется в статье, длится уже 39 дней. На его фоне, в частности, затруднена работа аэропортов страны.

Ранее Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в американском сенате немедленно прекратить шатдаун. До этого стало известно, что Сенат в 14 раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию, направленную на «преодоление сложившейся тупиковой ситуации».

В свою очередь, американские СМИ написали, что остановка работы правительства в Штатах при нынешнем президенте Дональде Трампе стала самой продолжительной в истории страны.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Трамп захотел купить склады для размещения нелегальных мигрантов

    Франция отправила Украине рыболовные сети для противодействия БПЛА

    Оценены шансы Овечкина подобраться еще к одному рекорду Гретцки

    На Западе объяснили выпады Каллас в адрес России

    Опубликованы новые кадры штурма Красноармейска ВС России

    Немецкий политик приедет на форум в Сочи, «несмотря ни на что»

    В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

    В США оценили вероятность прекращения шатдауна

    Военкор оценил сообщения о покушении на жену Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости