В США оценили вероятность прекращения шатдауна

CBS: Предпосылок для прекращения шатдауна в США пока нет

Предпосылок для прекращения шатдауна в Соединенных Штатах пока нет. Сенат вряд ли проголосует за возобновление работы правительства, об этом информирует американский телеканал CBS.

Как отмечается, республиканцы и демократы далеки от достижения соглашения. Сейчас они собрались на субботнее заседание по этой теме.

Шатдаун в Штатах, как уточняется в статье, длится уже 39 дней. На его фоне, в частности, затруднена работа аэропортов страны.

Ранее Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в американском сенате немедленно прекратить шатдаун. До этого стало известно, что Сенат в 14 раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию, направленную на «преодоление сложившейся тупиковой ситуации».

В свою очередь, американские СМИ написали, что остановка работы правительства в Штатах при нынешнем президенте Дональде Трампе стала самой продолжительной в истории страны.