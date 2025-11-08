В Виннице машина с сотрудниками ТЦК несколько раз сбила мужчину и уехала

В Виннице машина с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) несколько раз сбила мужчину, который блокировал движение пока другие пытались освободить мобилизованного из рук военнослужащих. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«В Виннице машина с ТЦК несколько раз сбила человека», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах несколько граждан пытаются вытащить человека из машины, в которой сидят сотрудники военкомата. Уезжая, машина дважды сбила одного из жителей, который пытался ее остановить.

Ранее сообщалось, что в Тернополе из окна пятого этажа местного ТЦК выпал мужчина, пытавшийся сбежать. В самом же ТЦК утверждают, что на момент доставки пострадавший был пьян. Также отмечается, что он является военнообязанным без права на отсрочку.

До этого сообщалось, что в Днепропетровске мобилизованный сотрудниками ТЦК украинец взорвал гранату. Информации о состоянии призывника и работников комиссариата не сообщалось.