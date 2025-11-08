Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:57, 8 ноября 2025Бывший СССР

В Виннице машина с сотрудниками ТЦК несколько раз сбила мужчину и уехала

В Виннице машина ТЦК несколько раз сбила мужчину, протащила его и скрылась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Виннице машина с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) несколько раз сбила мужчину, который блокировал движение пока другие пытались освободить мобилизованного из рук военнослужащих. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«В Виннице машина с ТЦК несколько раз сбила человека», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах несколько граждан пытаются вытащить человека из машины, в которой сидят сотрудники военкомата. Уезжая, машина дважды сбила одного из жителей, который пытался ее остановить.

Ранее сообщалось, что в Тернополе из окна пятого этажа местного ТЦК выпал мужчина, пытавшийся сбежать. В самом же ТЦК утверждают, что на момент доставки пострадавший был пьян. Также отмечается, что он является военнообязанным без права на отсрочку.

До этого сообщалось, что в Днепропетровске мобилизованный сотрудниками ТЦК украинец взорвал гранату. Информации о состоянии призывника и работников комиссариата не сообщалось.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Трамп захотел купить склады для размещения нелегальных мигрантов

    Франция отправила Украине рыболовные сети для противодействия БПЛА

    Оценены шансы Овечкина подобраться еще к одному рекорду Гретцки

    На Западе объяснили выпады Каллас в адрес России

    Опубликованы новые кадры штурма Красноармейска ВС России

    Немецкий политик приедет на форум в Сочи, «несмотря ни на что»

    В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

    В США оценили вероятность прекращения шатдауна

    Военкор оценил сообщения о покушении на жену Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости