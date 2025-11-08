Встречу Си Цзиньпина и Трампа назвали символичной победой Китая

Le Monde: Встреча Си Цзиньпина и Трампа стала символичной победой Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин побеседовал с американским президентом Дональдом Трампом и за 90 минут переговоров заставил его пойти на принципиальную уступку. Как заявляет обозреватель Le Monde Ален Фрашон, это может изменить баланс сил в глобальной технологической войне.

Трамп согласился снизить пошлины до 47 процентов, а Си Цзиньпин решил возобновить покупки американской сои. Кроме того, Пекин добился обсуждения, которое может привести к смягчению контроля над высокотехнологичными компаниями США, желающими экспортировать продукцию в Китай. В Вашингтоне как демократы, так и республиканцы назвали это опасной тенденцией.

Так, по мнению Фрашона, встреча двух лидеров обернулась символичной победой Китая. «В четверг, 30 октября, во время их первой встречи с 2019 года Си Цзиньпин одержал верх над Дональдом Трампом. Молчаливый победил хвастуна, сторонник свободной торговли — протекциониста», — написал он. Обозреватель объяснил, что в руках Си Цзиньпина оказалось больше козырей.

До переговоров Трамп угрожал расширить запрет на доступ китайских компаний к американским микропроцессорам, необходимым для развития искусственного интеллекта. В ответ Си Цзиньпин пригрозил ввести эмбарго на экспорт редкоземельных металлов. Китай является практически единственным поставщиком этих металлов, поэтому отсутствие сотрудничества с ним могло иметь разрушительные последствия для экономики и обороны США. К тому же Пекин усилил давление на Вашингтон, прекратив закупки американской сои. Китай может приобретать ее не только у США. Трампу пришлось пойти на компромисс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином приведут к успеху и «вечному миру». Он назвал их встречу великолепной для обеих стран.