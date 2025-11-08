Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 8 ноября 2025Мир

Захарова высмеяла слова Байдена о королях и демократии

Захарова: Словами о демократии Байден задел европейские монархии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Своими словами о демократии бывший президент США Джо Байден мог задеть европейские монархии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Кто-то разбудил Байдена, и тот заявил дословно: "При демократии нет королей". Метил в [президента США Дональда] Трампа, а попал за океан», — написала Захарова, сопроводив публикацию списком европейских монархий.

Представитель МИД в шутку предположила, что король Великобритании Карл III будет удивлен, узнав из слов Байдена, что в его стране нет демократии. Она добавила, что Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) следует осудить Испанию, Нидерланды и другие монархические государства Европы за «откат от демократии».

Ранее Байден обвинил действующего лидера Дональда Трампа в том, что тот позорит страну и не обеспечивает интересы американцев, отметив, что при демократии нет королей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны обновило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Что изменилось?

    Поезд Деда Мороза проехал по Москве

    Раскрыто главное условие использования активов России на нужды Украины

    Армия России нанесла по Украине ответный удар ракетами «Кинжал»

    На Земле началась магнитная буря

    Военкоры сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Днепропетровской области

    Стала известна причина взрыва в многоквартирном доме под Тулой

    Захарова высмеяла слова Байдена о королях и демократии

    Россиянам назвали лучшее время для покупки алкоголя на Новый год

    В России высказались о сроках встречи Путина и Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости