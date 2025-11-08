Захарова высмеяла слова Байдена о королях и демократии

Захарова: Словами о демократии Байден задел европейские монархии

Своими словами о демократии бывший президент США Джо Байден мог задеть европейские монархии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Кто-то разбудил Байдена, и тот заявил дословно: "При демократии нет королей". Метил в [президента США Дональда] Трампа, а попал за океан», — написала Захарова, сопроводив публикацию списком европейских монархий.

Представитель МИД в шутку предположила, что король Великобритании Карл III будет удивлен, узнав из слов Байдена, что в его стране нет демократии. Она добавила, что Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) следует осудить Испанию, Нидерланды и другие монархические государства Европы за «откат от демократии».

Ранее Байден обвинил действующего лидера Дональда Трампа в том, что тот позорит страну и не обеспечивает интересы американцев, отметив, что при демократии нет королей.