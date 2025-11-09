Бывший эксперт ООН двумя словами отреагировал на новую меру ЕС против России

Бывший эксперт ООН де Зайас: ЕС хочет создать министерство правды против РФ

Идеи главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию нового «центра противодействия дезинформации», который направлен против России и Китая говорит о желании Европейского союза создать «министерство правды» и цензуру. Об этом написал американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас в своем аккаунте социальной сети X.

«Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах», — отметил аналитик.

Он также напрямую сослался на антиутопический роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984», где инструмент пропаганды иронично назывался «министерством правды». Де Зайас подчеркнул, что Евросоюз выбрал такой путь развития.

Ранее британское издание The Guardian сообщало, что ЕС готовится создать «центр противодействия дезинформации» со стороны России, Китая и других стран. Отмечается, что автором инициативы значится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.