Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 9 ноября 2025Мир

Бывший эксперт ООН двумя словами отреагировал на новую меру ЕС против России

Бывший эксперт ООН де Зайас: ЕС хочет создать министерство правды против РФ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Идеи главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию нового «центра противодействия дезинформации», который направлен против России и Китая говорит о желании Европейского союза создать «министерство правды» и цензуру. Об этом написал американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас в своем аккаунте социальной сети X.

«Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах», — отметил аналитик.

Он также напрямую сослался на антиутопический роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984», где инструмент пропаганды иронично назывался «министерством правды». Де Зайас подчеркнул, что Евросоюз выбрал такой путь развития.

Ранее британское издание The Guardian сообщало, что ЕС готовится создать «центр противодействия дезинформации» со стороны России, Китая и других стран. Отмечается, что автором инициативы значится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разрешите доложиться». Потерявший обе ноги боец обратился к Путину. Два года назад президента просили повлиять на него

    У пенсионерки похитили более 27,8 миллиона рублей

    Россиян предупредили о пугающей способности умных колонок

    Петербурженку наказали за уличный концерт

    Футболист «Бенфики» признался в распространении детского порно

    Бывший эксперт ООН двумя словами отреагировал на новую меру ЕС против России

    Украина начала эвакуировать детей из приграничной с Россией области

    В Нью-Йорке начали готовиться к введению войск

    Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ

    Россиянок раскритиковали за «размножение за деньги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости