В Британии раскрыли секретный план фон дер Ляйен против России

Guardian: ЕС готовится создать центр борьбы с российской дезинформацией

Европейский союз (ЕС) готовится создать Центр противодействия дезинформации со стороны России, Китая и других стран. Секретный план Брюсселя раскрыло британское издание The Guardian.

«Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — указано в сообщении.

Отмечается, что автором инициативы значится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру рассказал о негативном отношении португальцев к России на фоне пропаганды. По его словам, реальные причины для такого отношения населения отсутствуют и являются парадоксом, поскольку между странами всегда были мирные отношения.