Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 8 ноября 2025Мир

В Британии раскрыли секретный план фон дер Ляйен против России

Guardian: ЕС готовится создать центр борьбы с российской дезинформацией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Steffens / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) готовится создать Центр противодействия дезинформации со стороны России, Китая и других стран. Секретный план Брюсселя раскрыло британское издание The Guardian.

«Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — указано в сообщении.

Отмечается, что автором инициативы значится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру рассказал о негативном отношении португальцев к России на фоне пропаганды. По его словам, реальные причины для такого отношения населения отсутствуют и являются парадоксом, поскольку между странами всегда были мирные отношения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

    Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным

    Москвичам рассказали о повышенных шансах увидеть манула Тимофея в определенное время

    Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

    Немецкий политолог объяснил попытки ЕС нанести вред России

    В США назвали последствия встречи Трампа и Орбана для Зеленского

    Жители российского региона проснулись от взрывов

    В Британии раскрыли секретный план фон дер Ляйен против России

    Военкоры сообщили о рекордном запуске «Кинжалов» по целям на Украине

    ВСУ совершили массированную атаку на энергообъекты в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости