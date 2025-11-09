Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:18, 9 ноября 2025Бывший СССР

Французского наемника ВСУ уничтожили в Запорожской области

Военкор Рожин: Французского наемника ВСУ Дихе уничтожили в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный корреспондент Борис Рожин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили наемника из Франции Бенжамена Дихе, служившего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рожин уточнил, что у Дихе был позывной Benson. Известно, что он воевал в рядах ВСУ с 2022 года в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International.

В 2024-м подразделение французского наемника разгромили в Левадном — после этого он покинул зону боевых действий. В 2025 году военный вернулся в зону боевых действий и был ликвидирован российскими солдатами при выполнении первого задания.

Ранее Рожин оценил положение ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). «Такое стремительное продвижение отрезало ВСУ от коридора снабжения через район Родинского, так как перешеек практически сошел на нет», — сказал он.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью британской газете

    Станкович накричал на журналиста после матча

    Монеточка начала задыхаться на сцене и была госпитализирована

    Раскрыта сумма полученной Украиной западной помощи

    Французского наемника ВСУ уничтожили в Запорожской области

    Европу призвали сотрудничать с Россией ради предотвращения новых конфликтов

    Подполье сообщило об ударе по тренировочной базе украинского спецназа

    Коллапс энергетики на Украине после ударов России назвали «только началом»

    Стало известно о закреплении ВС России на окраинах Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости