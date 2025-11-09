Военкор Рожин: Французского наемника ВСУ Дихе уничтожили в Запорожской области

Военный корреспондент Борис Рожин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили наемника из Франции Бенжамена Дихе, служившего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рожин уточнил, что у Дихе был позывной Benson. Известно, что он воевал в рядах ВСУ с 2022 года в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International.

В 2024-м подразделение французского наемника разгромили в Левадном — после этого он покинул зону боевых действий. В 2025 году военный вернулся в зону боевых действий и был ликвидирован российскими солдатами при выполнении первого задания.

