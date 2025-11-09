Бывший СССР
Военкор оценил положение ВСУ в районе Красноармейска

Военкор Рожин: Положение ВСУ в районе Красноармейска ухудшается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Военкор Борис Рожин в Telegram-канале оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (Покровска), отметив, что оно ухудшается.

По словам аналитика, украинские военные практически находятся в окружении, совершив несколько неудачных контратак. Российские войска контролируют северные пригороды, боевые действия приблизились к Ровному.

«Такое стремительно продвижение отрезало ВСУ от коридора снабжения через район Родинского, так как перешеек практически сошел на нет», — добавил Рожин.

По его словам, российские штурмовики также прорвались на окраины Мирнограда и заблокировали украинский гарнизон.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России успешно пресекли попытку противника прорваться и выйти из города Красноармейска с севера.

