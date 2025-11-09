Спорт
Футболист «Бенфики» признался в распространении детского порно

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Полузащитник португальского футбольного клуба «Бенфика» и сборной Норвегии Андреас Шельдеруп признался в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам 21-летнего футболиста, два года назад он переслал своему другу короткий ролик в социальной сети, не досмотрев его до конца. После того, как друг сообщил, что видео содержит нелегальные материалы, Шельдеруп удалил сообщения.

Футболист назвал произошедшее глупой ошибкой и полностью признал свою вину. Он отметил, что не оправдывается за произошедшее и добавил, что рассказал всю правду полиции, которая с ним связалась вскоре после пересылки сообщения.

«Я сотрудничал с датской полицией по этому поводу и мне было предъявлено обвинение в совершении преступления. За него я, вероятно, получу условное наказание в скором времени», — заявил спортсмен. Он добавил, что произошедшее никак не характеризует его как человека и попросил прощения у всех, кто пострадал от его действий.

Как утверждает портал Flashcore, Шельдерупу предъявили обвинения в распространении материалов сексуального характера с изображением лиц, не достигших 18 лет. Слушание по делу назначено на 19 ноября в Городском суде Копенгагена.

21-летний Шельдеруп выступает за «Бенфику» с 2023 года. В составе команды он провел 60 матчей и отметился 7 голами и 10 передачами.

Ранее сообщалось, что президент «Бенфики» Руй Кошта предстанет перед судом из-за платежа от российского футбольного клуба «Локомотив» (Москва) в размере 76 тысяч евро за трансфер аргентинца Хермана Конти в 2023 году. Платеж был частью погашения долга за переход Конти в российский клуб.

