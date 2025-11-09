Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 9 ноября 2025Россия

Россиянам назвали способы обмена старых долларов

Гордиенко: Обменять старые доллары на новые в России практически невозможно
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Artem Sobolev / Global Look Press

Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко рассказал агентству «Прайм», что в России доллары старого образца обменять напрямую на новые практически невозможно. Но избавиться от старых купюр способы есть.

Например, старые доллары можно попробовать сдать в крупных банках, обменяв их на рубли. Но гарантий, что купюры примут, нет никаких. Обменять на доллары нового образца вряд ли получится, потому что у банков нет такого механизма обмена. Поэтому самым реалистичным способом будет — обменять именно на российскую валюту, а затем купить новые доллары. Но тут надо понимать, что часть суммы будет потеряна из-за курса и комиссий.

«Российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если формально они остаются законным средством платежа. Банк России не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими купюрами», — отмечает Гордиенко.

Поэтому стоит заранее уточнить в банке, принимают ли они старые купюры, если да, то на каких условиях.

За границей старые купюры принимают, но не везде и не всегда предлагают выгодный курс. Иногда даже в разных районах одного курортного города могут быть противоположные решения. Где-то без проблем обменяют, а где-то откажут. Часто такое происходит в Восточной Европе и Азии.

В завершении эксперт посоветовал владельцам купюр старого образца не откладывать и обменять их сейчас, даже несмотря на потери. Потому что в дальнейшем есть вероятность, что их совсем не получится обменять.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноль генерации». На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

    Посол ответил на заявление Трампа о прекратившей закупать российскую нефть Индии

    Неудачную попытку ВСУ атаковать многоэтажку в Димитрове сняли на видео

    Экоактивистку-иноагента через суд выселили из квартиры в Москве

    Загитова показала фото в платье с откровенным декольте

    В США сделали предупреждение европейцам из-за попыток взбесить Россию

    Россиянам назвали способы обмена старых долларов

    Силовики сообщили о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ под Харьковом

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

    Кнайсль сообщила о сильном украинском лобби в Конгрессе США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости