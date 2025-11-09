Россиянам назвали способы обмена старых долларов

Гордиенко: Обменять старые доллары на новые в России практически невозможно

Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко рассказал агентству «Прайм», что в России доллары старого образца обменять напрямую на новые практически невозможно. Но избавиться от старых купюр способы есть.

Например, старые доллары можно попробовать сдать в крупных банках, обменяв их на рубли. Но гарантий, что купюры примут, нет никаких. Обменять на доллары нового образца вряд ли получится, потому что у банков нет такого механизма обмена. Поэтому самым реалистичным способом будет — обменять именно на российскую валюту, а затем купить новые доллары. Но тут надо понимать, что часть суммы будет потеряна из-за курса и комиссий.

«Российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если формально они остаются законным средством платежа. Банк России не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими купюрами», — отмечает Гордиенко.

Поэтому стоит заранее уточнить в банке, принимают ли они старые купюры, если да, то на каких условиях.

За границей старые купюры принимают, но не везде и не всегда предлагают выгодный курс. Иногда даже в разных районах одного курортного города могут быть противоположные решения. Где-то без проблем обменяют, а где-то откажут. Часто такое происходит в Восточной Европе и Азии.

В завершении эксперт посоветовал владельцам купюр старого образца не откладывать и обменять их сейчас, даже несмотря на потери. Потому что в дальнейшем есть вероятность, что их совсем не получится обменять.