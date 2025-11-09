Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 9 ноября 2025Бывший СССР

Генерал рассказал о планах армии России после взятия Красноармейска

Генерал Попов: ВС России будут продвигаться в сторону Славянска и Краматорска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) и Купянска подразделения Вооруженных сил Российской Федерации будут продвигаться в сторону агломерации ДружковкаСлавянскКраматорск. Об этом рассказал генерал-майор Владимир Попов в разговоре с «АиФ».

«Следующим шагом наши войска сосредоточатся на прерывании коммуникаций агломерации сразу с двух направлений. Вероятно, это понимают и в Киеве, наш натиск пойдет с юга и с северо-востока», — рассказал генерал.

По его словам, этот участок фронта является главной задачей для российских сил, а подойти к нему желательно было бы до начала зимы, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли создать множество укреплений.

До этого стало известно, что бойцы РФ полностью окружили Красноармейск. В котле оказались около двух тысяч бойцов ВСУ. При этом основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова, пытаясь удержать восточные рубежи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    Звезда «Цирка дю Солей» рассказал об участии в СВО

    Генерал рассказал о планах армии России после взятия Красноармейска

    Задержан причастный к частичному обрушению многоквартирного дома в Тульской области

    Несколько районов Таганрога остались без электричества

    Тревел-блогерша рассказала об интересующих иностранцев вопросах о России

    Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение ботулизма у шести человек в Москве

    В Германии выступили с призывом к Украине после коллапса энергетики

    Трампа заподозрили в засыпании на ходу

    Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости