Генерал рассказал о планах армии России после взятия Красноармейска

Генерал Попов: ВС России будут продвигаться в сторону Славянска и Краматорска

После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) и Купянска подразделения Вооруженных сил Российской Федерации будут продвигаться в сторону агломерации Дружковка — Славянск — Краматорск. Об этом рассказал генерал-майор Владимир Попов в разговоре с «АиФ».

«Следующим шагом наши войска сосредоточатся на прерывании коммуникаций агломерации сразу с двух направлений. Вероятно, это понимают и в Киеве, наш натиск пойдет с юга и с северо-востока», — рассказал генерал.

По его словам, этот участок фронта является главной задачей для российских сил, а подойти к нему желательно было бы до начала зимы, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли создать множество укреплений.

До этого стало известно, что бойцы РФ полностью окружили Красноармейск. В котле оказались около двух тысяч бойцов ВСУ. При этом основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова, пытаясь удержать восточные рубежи.