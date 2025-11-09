Главком ВСУ объяснил российский удар по плацу во время награждения взломанным чатом

Сырский: ВС РФ узнали время награждения на плацу из взломанного чата и атаковали

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал в комментарии ТСН, каким образом российские военные узнали время награждения на плацу в Днепропетровской области, чтобы нанести удар.

«Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах. Снова был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав соцсети, скорее всего, россияне узнали о собрании», — объяснил атаку ВС РФ главком.

Он также сообщил, что идет серьезное внутреннее расследование, которое проводится параллельно с сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР). Уточняется, что 12 военнослужащих ВСУ не выжили, 36 получили ранения.

1 ноября неназванный командир решил организовать награждение своих военных в Днепропетровской области, несмотря на запрет. Таким образом он подставил своих подчиненных под удар, который нанесли Вооруженные силы России. ГБР Украины предъявило обвинение командиру.