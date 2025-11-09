Лавров: Союзниками России являются ее армия, флот и ВКС

Союзниками России являются ее Вооруженные силы (ВС),: армия, Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-космические силы (ВКС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Таким образом Лавров сделал отсылку к высказыванию, которое часто приписывают российскому императору Александру III. При этом министр добавил, что для России остается важным продвижение своей продукции на мировых рынках, включая работу Военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее Лавров заявил, что у США возникли проблемы с попытками убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток помешать достижению мира. По его словам, американцы пообещали, что смогут добиться от Зеленского соответствующих шагов. Однако, по всей видимости, они столкнулись с трудностями в этом вопросе. Кроме того, Лавров заявил, что Европейский союз и Великобритания пытаются отговорить США от курса на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса и стараются сделать Вашингтон частью «партии войны».