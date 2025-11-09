Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 9 ноября 2025Мир

Лавров назвал союзников России

Лавров: Союзниками России являются ее армия, флот и ВКС
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Союзниками России являются ее Вооруженные силы (ВС),: армия, Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-космические силы (ВКС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Таким образом Лавров сделал отсылку к высказыванию, которое часто приписывают российскому императору Александру III. При этом министр добавил, что для России остается важным продвижение своей продукции на мировых рынках, включая работу Военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее Лавров заявил, что у США возникли проблемы с попытками убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток помешать достижению мира. По его словам, американцы пообещали, что смогут добиться от Зеленского соответствующих шагов. Однако, по всей видимости, они столкнулись с трудностями в этом вопросе. Кроме того, Лавров заявил, что Европейский союз и Великобритания пытаются отговорить США от курса на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса и стараются сделать Вашингтон частью «партии войны».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановили поставки оружия для Украины

    Семак оправдал состоянием поля потерю «Зенитом» очков в матче с «Крыльями Советов»

    Названо главное условие для смены Зеленского

    Россиянки бросились скупать забытый вид одежды

    В российском городе женщина сорвала российские флаги и выбросила их в мусорку

    Около 600 футболистов в Турции допросят по делу о ставках

    Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна

    Украинской элите предрекли побег из Киева

    На Западе высказались о конфликте с Россией

    Китай проведет военные учения в спорном регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости