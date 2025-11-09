Лавров заявил об изучении опыта российской военной техники под микроскопом

Лавров: Запад под микроскопом изучает опыт использования военной техники России

Опыт использования российской военной техники изучается западными странами под микроскопом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировало РИА Новости.

Он напомнил, что в свое время Россия была вынуждена направить свои вооруженные Воздушно-космические силы в Сирию, чтобы пресечь катастрофу, которую создали для той страны боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Как заявил Лавров, многие специалисты тогда высоко оценили работу российских боевых подразделений на российской технике.

«И как сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами», — сказал министр.

Ранее Лавров напомнил о том, что у России по-прежнему остались два союзника: армия и флот. Но, как подчеркнул дипломат, к этому списку следует добавлять еще и Воздушно-космические силы.