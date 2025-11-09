Лидера сезона «Формулы-1» освистали после его победы

Болельщики освистали британского гонщика McLaren Ландо Норриса на подиуме

Болельщики освистали британского гонщика команды McLaren Ландо Норриса после его победы на Гран-при Бразилии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Норриса освистали поклонники во время того, как он поднимался на подиум. Подобное ранее происходило после победы спортсмена на Гран-при Мексики.

Гонка прошла в воскресенье, 9 ноября. Вторым финишировал итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли. Тройку сильнейших замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Норрис занимает первое место в общем зачете чемпионата мира с результатом в 390 очков. На втором месте расположился его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри (366 очков). Тройку лидеров замыкает Ферстаппе (341 очко).