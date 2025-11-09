ТАСС: Обманный маневр бойца Силищева позволил уничтожить до отделения ВСУ

Обманный маневр младшего лейтенанта Михаила Силищева и его сослуживцев позволил уничтожить до отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Благодаря решительным действиям младшего лейтенанта Михаила Силищева и слаженной работе личного состава была уничтожена разведывательная группа ВСУ (...) В ходе повторной атаки Михаил Силищев принял смелое решение - провести обманный маневр. Часть мотострелков под его командованием вышла во фланг наступающему противнику и нанесла неожиданный удар», — сообщили в оборонном ведомстве.

В результате маневра помимо бойцов ВСУ были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата и три FPV-дрона.

Ранее российский боец с позывным Ловец рассказал о зачистке территории комбикормового завода в Купянске. Ликвидированы две группы солдат ВСУ общей численностью восемь человек.