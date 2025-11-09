Бывший СССР
На Украине арестовали командира погибших во время награждения бойцов ВСУ

ГБР: Суд отправил под стражу комбата погибших во время награждения бойцов ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Центральный районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде заключения под стражу командиру батальона, который, несмотря на запрет, собрал 1 ноября в Днепропетровской области военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на награждение, во время которого они погибли. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики в Telegram-канале.

До этого ГБР сообщило ему о подозрении согласно части 4 статьи 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

