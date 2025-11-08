Украинский командир подставил военных под удар во время награждения и попал под суд

На Украине предъявили обвинение командиру, чьи военные погибли на награждении

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение командиру одного из батальонов, чей личный состав попал под удар российских военных во время проведения торжественного награждения. Об этом ГБР сообщило в Telegram-канале.

1 ноября неназванный командир решил организовать награждение своих военных в Днепропетровской области, несмотря на запрет. Таким образом он подставил своих подчиненных под удар, который нанесли Вооруженные силы России. В результате атаки не стало восьми украинских солдат, 40 были ранены. Еще шесть до сих пор числятся пропавшими без вести.

Следствие установило, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства. Командир попал под суд по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса («Небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения»).

Ранее сообщалось, что боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Лютик, ранее служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), рассказал о случаях избиений украинских военных своими командирами. По его словам, те могли наказать за малейшие проявления недовольства или отказ выполнять приказы.