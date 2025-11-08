Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 8 ноября 2025Бывший СССР

Украинский командир подставил военных под удар во время награждения и попал под суд

На Украине предъявили обвинение командиру, чьи военные погибли на награждении
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Державне бюро розслідувань»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение командиру одного из батальонов, чей личный состав попал под удар российских военных во время проведения торжественного награждения. Об этом ГБР сообщило в Telegram-канале.

1 ноября неназванный командир решил организовать награждение своих военных в Днепропетровской области, несмотря на запрет. Таким образом он подставил своих подчиненных под удар, который нанесли Вооруженные силы России. В результате атаки не стало восьми украинских солдат, 40 были ранены. Еще шесть до сих пор числятся пропавшими без вести.

Следствие установило, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства. Командир попал под суд по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса («Небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения»).

Ранее сообщалось, что боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Лютик, ранее служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), рассказал о случаях избиений украинских военных своими командирами. По его словам, те могли наказать за малейшие проявления недовольства или отказ выполнять приказы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости