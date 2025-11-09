На Украине оценили ситуацию после атаки ВС России

Гринчук: Сложная ситуация после атаки РФ остается в Донецкой и Сумской областях

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что самая сложная ситуация после атаки ВС России в ночь на 8 ноября остается в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільне новини».

Отмечается, что атака Российской армии стала одной из крупнейших. По ее словам, с начала октября это уже пятая массированная атака на энергетику и седьмая — на газовую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесла массированный удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты. В ночь на 8 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.