Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 9 ноября 2025Бывший СССР

На Украине оценили ситуацию после атаки ВС России

Гринчук: Сложная ситуация после атаки РФ остается в Донецкой и Сумской областях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что самая сложная ситуация после атаки ВС России в ночь на 8 ноября остается в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільне новини».

Отмечается, что атака Российской армии стала одной из крупнейших. По ее словам, с начала октября это уже пятая массированная атака на энергетику и седьмая — на газовую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесла массированный удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты. В ночь на 8 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию после атаки ВС России

    Разведчик рассказал о попытке ВСУ обмануть российских бойцов

    Дзюба прокомментировал попытку похищения футболиста сборной России Мостового

    В Белгороде были серьезно повреждены системы энергоснабжения

    Россиянам запретят заводить слишком много банковских карт

    Раскрыты заработки осудивших СВО и выступающих в США популярных артистов

    Тренер «Монако» упрекнул Головина за нереализованный момент в матче чемпионата Франции

    Россиян предупредили о «мошенниках-работодателях»

    Российская семья отравилась домашними соленьями

    В России нашли способ подорвать военную промышленность Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости