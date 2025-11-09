В Госдуме заявили о недопустимости атак на один вид энергообъектов Украины

Депутат Колесник заявил, что Россия ни в коем случае не атакует АЭС Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что российская армия никогда не будет атаковать атомные электростанции Украины. Об этом он заявил в интервью News.ru.

Колесник не исключил возможности, что ВС РФ могут атаковать цепочки поставок электроэнергии, в частности, бить по трансформаторам.

«Мы можем поразить логистическую цепочку к потребителям, но АЭС трогать ни в коем случае нельзя, это навредит мирному населению и соседним странам. Мы на это не пойдем», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по подстанциям двух украинских атомных электростанций (АЭС).