00:31, 9 ноября 2025

Стало известно об ударах по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС

МИД Украины: ВС России нанесли удары по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по подстанциям двух украинских атомных электростанций (АЭС). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Под удар попали объекты Хмельницкой и Ровенской АЭС. Киев потребовал срочно созвать Совет МАГАТЭ.

«Во время сегодняшних атак снова целями стали подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Россия ставит под угрозу ядерную безопасность Европы», — отметил Сибига.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

