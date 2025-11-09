Россия
12:52, 9 ноября 2025

Несколько районов Таганрога остались без электричества

В нескольких районах Таганрога остановилась подача электричества
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: forden / Shutterstock / Fotodom  

Несколько районов Таганрога Ростовской области остались без электроснабжения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канал.

«По информации ПАО "Россети" произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение», — написала Камбулова.

По ее словам, аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии и планируют завершить работы в течение двух часов.

Ранее в Кореневском районе Курской области 10 населенных пунктов остались без электроснабжения. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, причина аварии устанавливается.

