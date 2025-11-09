Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:33, 9 ноября 2025Спорт

Оценены шансы «Крыльев Советов» отобрать очки у «Зенита» в матче РПЛ

Букмекеры назвали «Зенит» явным фаворитом в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки

Игроки "Крыльев Советов". Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы самарских «Крыльев Советов» отобрать очки у петербургского «Зенита» в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сделать ставку на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 3,04. На победу «Крыльев Советов» можно поставить с коэффициентом 8,00.

Явным фаворитом встречи является «Зенит», коэффициент на его победу составляет 1,39. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,90.

Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября, в Самаре и начнется в 13:00 по московскому времени. После 14 туров «Зенит» с 29 очками находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 13 очками находятся на 13-й позиции.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину

    Оценены шансы «Крыльев Советов» отобрать очки у «Зенита» в матче РПЛ

    Нарколог раскрыл связанное с алкоголем простое правило

    В России назвали цель ударов по энергетике Украины

    В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

    Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

    Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

    Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

    Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости