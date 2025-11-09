Силовые структуры
18:48, 9 ноября 2025Силовые структуры

Петербурженку наказали за уличный концерт

В Петербурге на уличную певицу Наоко составили административный протокол
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Наоко

Наоко . Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге на уличную певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) и ее коллегу-музыканта Александра Орлова составили административный протокол за несанкционированный концерт. Об этом РИА Новости сообщил источник в оперативных службах города.

«Логинову и Орлова доставят в суд по еще одному протоколу по статье 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка — прим. «Ленты.ру»")», — передает агентство слова собеседника.

По словам источника, певицу и музыканта доставят в суд в понедельник.

Ранее стало известно, что Орлов сделал предложение руки и сердца Логиновой прямо в автозаке после ареста.

