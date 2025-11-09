Премьера Британии предупредили о слишком частых поездках за границу

Премьера Англии Стармера предупредили о слишком частых поездах за рубеж

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупредили о слишком частых поездах за рубеж. С таким предостережением выступил заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По их информации, такое мнение Лемми донес до главы правительства Англии во время частной встречи, которая состоялась летом. Это случилось после июльского бунта депутатов правящей Лейбористской партии против планов сократить социальные выплаты.

Как указывается, в ответ на это Стармер признал, что был отвлечен темами сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке. Как подсчитала газета, премьер-министр на прошлой неделе совершил 40-й выезд за границу с момента получения кресла главы правительства.

«Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается», — приводит газета слова одного из источников.

Ранее сообщалось, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.