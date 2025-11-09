Прототип устройства для лечения рака микроволновым излучением разработали в России

Российское устройство для лечения рака микроволновым излучением прошло испытания

Первый в России прототип комплекса для лечения рака микроволновым излучением успешно прошел лабораторные испытания, об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Федора Кочетова.

Устройство позволит уничтожать опухоли без хирургического вмешательства. Комплекс состоит из антенны, подключенной к микроволновому генератору. Антенну, которая излучает электромагнитную энергию, вводят в опухоль. Затем она доставляется в ткани и обеспечивает локальность их нагрева.

Энергия нагревает молекулы, которые потом передают энергию окружающей ткани и, когда достигается нужная высока температура, происходит разрушение раковых тканей. Технология особенна тем, что микроволновая энергия воздействует только на опухоль, а здоровые ткани не подвергаются термическому повреждению.

«Такие инструменты уже есть в мире, но нет в России, поэтому первая задача, которую мы решаем — это импортозамещение», — добавил Кочетов.

Такой способ лечения опухоли может использоваться при: раке молочной железы, раке щитовидки, а также новообразованиях в почках, печени и легких. Время операции — 20 минут, что значительно меньше, чем хирургическое вмешательство.

