В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

NYT: Китай разрабатывает антивозрастные таблетки для продления жизни до 150 лет
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Лаборатория Lonvi Biosciences, которая находится в Китае, занимается технологиями достижения долголетия. Она разработала антивозрастные таблетки, в основе которых лежит соединение, содержащееся в экстракте виноградных косточек, передает The New York Times (NYT).

Все началось с исследований ученых из Шанхая, сделавших открытие, что процианидин C1 (PCC1) из виноградных косточек на 64,2 процента продлевает жизнь мышей с момента начала лечения.

«Дожить до 150 лет определенно реально. Через несколько лет это станет реальностью», — заявил технический директор лаборатории Лю Цинхуа.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет. Их разговор о долголетии сняли на видео, но государственное телевидение Китая потребовало его удалить.

