В Китае потребовали удалить один диалог Путина и Си Цзиньпина

Reuters: Китай потребовал удалить беседу Путина и Си Цзиньпина о долголетии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Государственное телевидение Китая потребовало удалить видео беседы президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином о долголетии. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Агентство Reuters News в пятницу удалило четырехминутное видео, в котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет», — сказано в публикации.

Владимир Путин назвал позитивными результаты своего четырехдневного визита в Китай. По его словам, подписанные во время визита в КНР документы нацелены на будущее.

Во время встречи Путин и Си Цзиньпин обсудили тему продления жизни и бессмертия. Разговор попал в прямой эфир, когда главы государств поднимались к воротам Тяньаньмэнь в Пекине.

