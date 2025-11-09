Путин во время концерта поздравил известного композитора с днем рождения

Путин поздравил с днем рождения российского композитора Пахмутову

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения российского композитора Александру Пахмутову во время ее концерта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Фактически их разговор состоялся в прямом эфире», — отметил представитель Кремля.

Культовому советскому композитору исполнилось в этом году 96 лет.

9 ноября прошлого года Путин присвоил звание Героя Труда композитору Пахмутовой за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу. Она написала более 400 песен. Большинство из них были созданы ею в соавторстве с мужем — поэтом Николаем Добронравовым. В числе наиболее популярных композиций Пахмутовой — «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская Пуща», «Как молоды мы были», «Надежда» и «Птица счастья».