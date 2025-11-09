Путину показали видеообращение потерявшего обе ноги на СВО российского солдата

Путину показали видеообращение солдата, который потерял на СВО обе ноги

Президенту России Владимиру Путину с телефона показали видеообращение российского добровольца, который потерял на специальной военной операции (СВО) обе ноги. Об этом, публикуя кадры, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Главе государства показали видеообращение военнослужащего после окончания Совета по межнациональным отношениям. На продемонстрированных кадрах мужчина с протезами ног докладывает Путину, что уже начал ходить и через несколько недель у него будет четкий шаг и большая амплитуда. Вскоре, как заявляет мужчина, он сможет продолжать выполнять задачи по защите страны.

Впервые об этом добровольце, потерявшем обе ноги на СВО, Путину доложили два года назад на Совете по межнациональным отношениям. Главу государства попросили обратиться к военнослужащему и заставить сделать ему новые ноги, так как он не хочет надолго покидать Донбасс. Президент впоследствии договорился связаться с военнослужащим по вопросу о его реабилитации.

