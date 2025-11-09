Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:52, 9 ноября 2025Россия

Ракетную опасность объявляли в трех регионах России

Ракетную опасность объявляли в Тульской, Брянской и Орловской областях
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Тульской, Брянской и Орловской областях практически одновременно объявляли ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы российских регионов в Telegram-каналах.

Так, глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил о ракетной опасности в 04:52 по московскому времени. На момент публикации режим все еще сохраняется.

Об угрозе в Брянской области губернатор Александр Богомаз сообщил в 04.55 по московскому времени. Затем ракетная опасность была отменена в 05.13, а уже в 05.43 режим возобновили, была запущена система оповещения жителей.

По данным Telegram-канала губернатора Андрея Клычкова, ракетную опасность в Орловской области ввели в 04.56 по московскому времени, а затем отменили в 05.13. Затем в 05.47 вновь появилось сообщение о ракетной опасности. На момент публикации новости ракетная опасность в регионе отменена.

8 ноября в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов ликвидировали в небе над Республикой Крым.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноль генерации». На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

    Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    На Украине арестовали командира погибших во время награждения бойцов ВСУ

    Число сбежавших из ВСУ бойцов в 2025 году подсчитали

    На Украине отменили Романовых

    Ряд стран ввели собственные ограничения для туристов из России

    Столтенберг признался в одном своем страхе из-за Трампа

    Спасение попавшего под лавину россиянина сняли на видео

    Столтенберг назвал крупнейшее поражение НАТО

    Столтенберг рассказал о звонке Зеленского из бункера в 2022 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости