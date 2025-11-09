Ракетную опасность объявляли в трех регионах России

Ракетную опасность объявляли в Тульской, Брянской и Орловской областях

В Тульской, Брянской и Орловской областях практически одновременно объявляли ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы российских регионов в Telegram-каналах.

Так, глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил о ракетной опасности в 04:52 по московскому времени. На момент публикации режим все еще сохраняется.

Об угрозе в Брянской области губернатор Александр Богомаз сообщил в 04.55 по московскому времени. Затем ракетная опасность была отменена в 05.13, а уже в 05.43 режим возобновили, была запущена система оповещения жителей.

По данным Telegram-канала губернатора Андрея Клычкова, ракетную опасность в Орловской области ввели в 04.56 по московскому времени, а затем отменили в 05.13. Затем в 05.47 вновь появилось сообщение о ракетной опасности. На момент публикации новости ракетная опасность в регионе отменена.

8 ноября в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов ликвидировали в небе над Республикой Крым.