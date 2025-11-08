Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 8 ноября, сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (девять) сбили в небе над Республикой Крым. Также по два БПЛА уничтожили в Вологодской и Белгородской областях. Кроме того, по одной воздушной цели поразили в Курской области и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. Несмотря на это, объект продолжил функционировать в штатном режиме.