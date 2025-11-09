Забота о себе
15:33, 9 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна

Врач Черкасова: Человек может чувствовать себя разбитым, если долго спал днем
Наталья Обрядина1

Фото: nelen / Shutterstock / Fotodom

Сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова объяснила, почему после дневного сна человек может чувствовать себя разбитым. Способы избежать этого состояния она раскрыла беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, причиной плохого самочувствия после сна днем являются физиологические процессы, запускающиеся в случае если человек проспал слишком долго. «Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль», — объяснила она.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, Черкасова посоветовала следовать универсальной формуле безопасного дневного отдыха и спать 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы стать бодрее, при этом за это время человек не успеет погрузиться в глубокий сон и не получит «эффект квадратной головы». При этом просыпаться, по ее словам специалистки, надо не позднее, чем в три часа дня — это позволит избежать проблем с засыпанием ночью.

Если же человек проснулся разбитым, Черкасова посоветовала прогуляться, сделать несколько физических упражнений или выпить чашку чая или кофе, чтобы нормализовать тонус сосудов.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

