Россиян предупредили о неочевидном предвестнике серьезных проблем со здоровьем

Врач Салихова: Одышка может появиться при ишемической болезни сердца и ХОБЛ

Одышка — это симптом многих опасных заболеваний, предупредила аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Альфия Салихова. Об этом неочевидном и при этом опасном предвестнике серьезных проблем со здоровьем она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, как правило, одышка появляется при заболеваниях дыхательной системы, например ⁠хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или пневмонии. Если же этот симптом сопровождается болью в груди, сильной слабостью и кашлем с кровью, Салихова призвала как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Она объяснила, что в этом случае одышка может быть вызвана тромбоэмболией легочной артерии, при которой одна из легочных артерий закупоривается сгустками крови.

«Одышка может появиться и при сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, стенокардии. В этом случае отличительная особенность симптома заключается в том, что он усиливается в положении лежа и сопровождается отеками конечностей, слабостью и тахикардией», — предупредила врач.

Также, по ее словам, одышка может быть предвестником приступа бронхиальной астмы, анафилактического шока из-за аллергии или панической атаки.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. Он порекомендовал регулярно мониторить уровень сахара в крови.