18:51, 9 ноября 2025

Россиян предупредили о пугающей способности умных колонок

В Роскачестве предупредили о способности умных систем прослушивать
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рядом с голосовыми помощниками не стоит разговаривать на чувствительные темы, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Предостережением об одной пугающей способности умных устройств он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«В некотором смысле "умные" системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях. Классический пример, который замечали многие: стоит лишь обсудить какой-то товар в разговоре рядом с телефоном или колонкой, как в интернете появляется соответствующая реклама. Это работа механизма таргетированной рекламы, которая использует различные методы сбора данных, включая анализ информации с мобильных сервисов и голосовых ассистентов», — отметил Кузьменко.

Также специалист объяснил, какую именно информацию о пользователях могут получить голосовые помощники.

«Вопрос, чаще всего волнующий пользователей, — подслушивают ли умные колонки? Действительно, колонка постоянно находится в режиме прослушивания, ожидая активационную фразу. Однако было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все ваши разговоры. Взаимодействие с сервером происходит не так часто, как может казаться, чаще передаются технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, из-за чего перехват и расшифровка содержимого разговоров крайне маловероятны», — сказал Кузьменко.

Я бы рекомендовал не обсуждать конфиденциальную или чувствительную информацию непосредственно с нейросетью или рядом с «умными» устройствами. Их работа по своей сути заключается в том, чтобы постоянно «прислушиваться» к окружению

Сергей Кузьменкоруководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Ранее директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич рассказал, что приложения, которые предлагают расширенный функционал за дополнительную плату, относятся к отдельному классу угроз — fleeceware (от английского fleece — обирать). Он добавил, что они могут незаметно списывать деньги со счетов пользователей даже после удаления.

По словам эксперта, назвать такие подписки вредными нельзя, так как они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако они, обещая уникальный функционал за завышенную цену, приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы.

    Все новости