15:07, 9 ноября 2025

Россиян предупредили о рисках запекания в фольге некоторых продуктов

Доцент Росбиотех Быстров: Еду с острыми специями нельзя запекать в фольге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Запекание в фольге – удобный способ приготовить пищу, но некоторые продукты вступают в реакцию с алюминием, что может привести к испорченной еде. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

По словам специалиста, в фольге не рекомендуется запекать капусту и картофель — на выходе получается сырое и влажное блюдо, томаты, так как из-за высокой кислотности томатный сок растворяет алюминий и разрушает фольгу. Кроме того, цитрусовые взаимодействуют с алюминием, а острые специи вступают в реакцию с фольгой, и пища впитывает алюминий.

«Неопытные хозяйки сталкиваются с тем, что мясо или рыба пригорают к фольге и не понимают, почему это происходит. Чтобы этого избежать, необходимо сначала обернуть продукты в бумагу для запекания и только потом положить их в фольгу», — сказал Быстров, отметив, что особенно удобно использовать фольгу при запекании мяса и рыбы, которые получаются мягкими и сочными.

Что быстро приготовить на ужин? 10+ пошаговых рецептов и советы от шеф-поваров
30 апреля 2025
Горячие блюда на Новый 2026 год: пошаговые рецепты с фото, советы поваров
Горячие блюда на Новый 2026 год:пошаговые рецепты с фото, советы поваров
30 октября 2025

Ранее доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила о риске приготовления еды в грязной духовке. Давний слой нагара ухудшает теплопроводность, что со временем может обернуться поломкой духовки, в особенности электрической, сообщила специалист. Кроме того, из-за нагара блюдо может нагреваться неравномерно, из-за чего не приготовится окончательно, сохранив патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.

