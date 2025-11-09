Россияне подсели на снотворное

Mash: Россияне стали массово скупать снотворные препараты

Россияне стали массово скупать рецептурные снотворные препараты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Спрос на снотворное вырос на 60 процентов за год из-за эпидемии бессонницы», — говорится в публикации.

Издание связывает возросший спрос на препараты повышенными уровнями тревоги и стресса у россиян. «Мозг не отдыхает, нервная система истощается, а без гаджетов людей сжирает тревожность. Большинство людей бегут с этой проблемой в аптеку», — пишет Mash.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поделился секретом долголетия. По словам парламентария, низкий уровень хронического стресса является секретом долголетия.