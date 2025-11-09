Россия
Россиянок раскритиковали за «размножение за деньги»

Врач в Перми попала в скандал после слов, что россиянки размножаются за деньги
Фото: Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

Врач городской клинической больницы имени М. А. Тверье в Перми попала в скандал после своих слов про российских рожениц. Об этом сообщает портал URA.RU.

«Беременность — провокационный фактор на здоровье женщины. Если что-то такое вылезло, значит, надо этим сейчас заниматься. (...) Кто вас знает. Может, вам захочется еще раз размножиться. Что "нет"? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь», — заявила она в разговоре с пациенткой, видео которого опубликовали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Пациентка, в свою очередь, заметила, что не получает никакие пособия. Врач в ответ похвалила женщину и назвала «отрадным», что такие роженицы еще остались.

После распространения ролика в соцсетях на него отреагировало министерство здравоохранения Пермского края. В инстанции подчеркнули, что с медиком проводят беседу «о важности этичного и корректного общения с пациентами».

В сентябре беременная россиянка обманула соседок по палате в перинатальном центре на миллионы рублей.

