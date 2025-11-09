Мир
03:39, 9 ноября 2025

Рютте поймали на противоречиях из-за ядерной риторики России

Политик Мема: Рютте обеспокоен ядерной риторикой РФ, но продолжает ей угрожать
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Inquam Photos/Octav Ganea / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обеспокоен ядерной риторикой России, но он все равно продолжает сыпать угрозами. На этих противоречиях генсека поймал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, написав об этом в соцсети X.

«Похоже на то, что он [Рютте] забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. РФ ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать», — подчеркнул политик.

Мема также обратил внимание, что вопреки своему беспокойству генсек продолжает наращивать силы НАТО в Европе и финансировать Киев.

По его словам, если Рютте действительно волнуется из-за возможной ядерной войны, Североатлантическому альянсу нужно прекратить расширение и поставки вооружений Украине.

Ранее в МИД России отреагировали на угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира». Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Западной Европы «наслаждаются атмосферой военного психоза».

