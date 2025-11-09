Рютте поймали на противоречиях из-за ядерной риторики России

Политик Мема: Рютте обеспокоен ядерной риторикой РФ, но продолжает ей угрожать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обеспокоен ядерной риторикой России, но он все равно продолжает сыпать угрозами. На этих противоречиях генсека поймал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, написав об этом в соцсети X.

«Похоже на то, что он [Рютте] забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. РФ ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать», — подчеркнул политик.

Мема также обратил внимание, что вопреки своему беспокойству генсек продолжает наращивать силы НАТО в Европе и финансировать Киев.

По его словам, если Рютте действительно волнуется из-за возможной ядерной войны, Североатлантическому альянсу нужно прекратить расширение и поставки вооружений Украине.

Ранее в МИД России отреагировали на угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира». Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Западной Европы «наслаждаются атмосферой военного психоза».