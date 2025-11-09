Интернет и СМИ
Названы популярные у мошенников схемы в период распродаж

IT-эксперт Бориславский предупредил о поддельных акциях в период распродаж
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

В период больших распродаж злоумышленники активизируют сразу несколько схем, используя спешку россиян, доверие к известным брендам и желание сэкономить, рассказал директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности в Контур.Эгиде Даниил Бориславский. Наиболее популярные схемы обмана он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Самая распространенная в этот период схема — это рассылки с поддельными акциями и суперскидками, указал Бориславский. Так, пользователям приходят письма и СМС от имени крупных маркетплейсов с купонами и промокодами. Ссылки ведут на фишинговые сайты, копирующие интерфейс настоящих площадок. После ввода логина, пароля или данных карты мошенники получают доступ к аккаунтам и средствам.

Отличить обман можно по мелочам: лишние символы в домене, ошибки в тексте, неожиданная просьба ввести реквизиты

Даниил БориславскийIT-эксперт

Не менее популярна, по словам эксперта, схема с подтверждением доставки. Пользователю приходит сообщение от имени курьерской службы, маркетплейса или доставки: «Ваш заказ прибыл, подтвердите получение по ссылке». Часто указывается необходимость оплатить небольшую сумму за повторную доставку. После перехода списываются деньги или на устройство устанавливается вредоносное приложение.

«Проверять заказы безопаснее только в официальных приложениях магазинов и у перевозчика по трек-номеру», — отметил Бориславский.

Также активно используются фейковые розыгрыши и «колесо удачи», предупредил собеседник «Ленты.ру». Пользователям предлагают ввести данные карты, чтобы получить приз. Такие ссылки продвигаются через чаты, ботов и аккаунты в мессенджерах. Цель мошенников — кража платежных реквизитов и установка троянов.

«Наконец, в сети появляются фейковые магазины и кешбэк-сервисы. Они обещают повышенный возврат средств и большие скидки, но работают как витрина-ловушка: оплата проходит, а товар не отправляется. Стоит всегда проверять адрес сайта и репутацию продавца», — заключил эксперт.

Ранее о том, что мошенники активно создают фишинговые сайты к «черной пятнице», предупреждал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

