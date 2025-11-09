Мир
19:41, 9 ноября 2025Мир

Сийярто назвал условие для встречи Путина и Трампа

Сийярто: Встреча Путина и Трампа состоится только при мире на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится лишь в том случае, если стороны договорятся о путях прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

Глава МИД сопровождал премьер-министра Виктора Орбана во время визита в Вашингтон и присутствовал на его переговорах с Трампом в Белом доме. По словам Сийярто, американский лидер «твердо намерен продолжать миротворческие усилия», но точных сроков встречи пока нет.

«Саммит состоится, если будет достигнуто какое-то соглашение, которое приведет к завершению войны, продолжающейся по соседству с нами уже три с половиной года», — сказал министр.

Он также отметил, что подготовка к подобному мероприятию может занять недели, а то и месяцы, учитывая сложность ситуации вокруг Украины. Тем не менее Будапешт, по словам Сийярто, готов стать площадкой для возможных переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что Россия не хочет завершать конфликт на Украине. Он назвал это главным препятствием на пути мирного урегулирования.

