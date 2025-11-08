«Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

Трамп: Россия не хочет завершать конфликт на Украине

Россия не хочет завершать конфликт на Украине, что является главным препятствием на пути мирного урегулирования. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Журналист задал американскому лидеру вопрос, в чем, по его мнению, заключается основная проблема в диалоге с РФ по украинской теме и что мешает проведению встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште.

«Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — ответил Трамп.

Ранее президент США оценил вероятность того, что его вторая встреча с Путиным все-таки состоится. «Всегда есть шанс. Очень хороший шанс. Мы говорим об этом. Мы расскажем об этом позже», — сказал он.

Трамп назвал возможную победу Украины чудом

В ходе пресс-конференции Орбан заявил, что Украине следует надеяться на чудо ради победы в конфликте с Россией. «Многие в Европе думают, что Украина сможет победить в этой войне на поле боя», — сказал он, добавив, что «чудо может случиться». «Да, точно», — согласился Трамп, усмехнувшись.

Лидеры двух стран также сошлись во мнении, что в разжигании украинского конфликта виноват бывший американский президент Джо Байден. По словам венгерского премьера, экс-глава Белого дома своими действиями «фактически подтолкнул» к началу боевых действий. Трамп добавил, что конфликт на Украине «достался ему в наследство» от Байдена.

Байден на самом деле добивался того, чтобы эта война произошла. Я унаследовал этот бардак, и мы его решаем так же, как и восемь войн, которые мы уже завершили Дональд Трамп президент США

США разрешили Венгрии покупать российскую нефть

По итогам переговоров Вашингтон освободил Будапешт от исполнения санкций против России. По словам Орбана, теперь Венгрия может импортировать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток», не боясь американских рестрикций. США также сняли ограничения против российского проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». Премьер отметил, что эти исключения не ограничены по времени.

После встречи с Трампом Орбан также сообщил детали о возможной дате новой встречи лидеров РФ и США. «Она состоится, когда для этого будут созданы условия. Точную дату сейчас никто назвать не может», — сказал он, подчеркнув, что вопрос остается на повестке дня.

Трамп, в свою очередь, сделал новый прогноз о сроках завершения конфликта на Украине. По его мнению, боевые действия могут закончиться очень скоро, хотя «иногда приходится сражаться чуть дольше». «Думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», — заключил он.