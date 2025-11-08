Мир
00:25, 8 ноября 2025Мир

Санкции США против АЭС по российскому проекту в Венгрии полностью сняты

Премьер Венгрии Орбан: Санкции США против АЭС «Пакш-2» полностью сняты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Санкции Соединенных Штатов Америки против проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» полностью сняты. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.

«Администрация [экс-президента США Джо] Байдена ввела санкции против проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Ранее нам удалось добиться исключения, и срок его продления приближался. Мы смогли договориться, что его не будут продлевать, а полностью отменят санкции», — заявил он.

Орбан также рассказал, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».

Ранее стало известно, что проект АЭС «Пакш-2» получил от венгерских властей разрешение на начало строительства. Работы планируется начать в феврале 2026 года. Отмечается, что эта АЭС станет первым российским проектом на территории Европейского союза (ЕС).

    Все новости