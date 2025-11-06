Военкор Коц: СВО на Украине закончится нескоро, так как еще не начиналась

Российский военный корреспондент Александр Коц ответил на вопрос о сроках окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, она завершится нескоро, так как еще даже не начиналась.

России, по его мнению, стоит готовиться к новым конфликтам. В частности, сейчас, как пишет Коц в своем Telegram, Польша активно готовит население к ожидающейся войне.

Подтверждением этому доводу стала информация о том, что Варшава начинает тренировки для 400 тысяч добровольцев до 2026 года. В военную подготовку войдет программа, включающая в себя занятия по безопасности, медицине, выживанию и кибергигиене. Коц добавил, что стать добровольцем в Польше может каждый — от молодежи до пожилых людей.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Помимо этого, Варшава тратит колоссальные средства на обеспечение и улучшение собственных войск, сказал военный корреспондент. Польша тем самым «хочет обладать сильнейшей сухопутной армией в ЕС».

«С кем они (Польша) собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией за сентябрь 1939-го», — заявил Коц. Тогда же военкор указал, что когда «закончатся» украинцы, Запад натравит на Россию поляков.

Не ждем, а готовимся Александр Коц военный корреспондент

Польша заявила о начале масштабных военных учений

В четверг, 6 ноября, британская газета The Guardian указала, что Варшава начала новые масштабные учения для военных. Тогда же Министерство обороны Польши пояснило, что в этом месяце начнет действовать программа военной подготовки в рамках более широкого плана по подготовке около 400 тысяч человек.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал эту программу добровольной и открытой для всех граждан. Также он заявил, что всеобщая военная подготовка в Польше затронет граждан страны всех возрастов. Глава польского ведомства отметил, что она коснется в том числе самых младших граждан в школах и пенсионеров.

Фото: Kuba Stezycki / File Photo / Reuters

В декабре 2024 года Косиняк-Камыш рассказал, что польские власти готовят для граждан страны «антикризисное пособие», если начнется война. В нем будут содержаться сведения, связанные с военной и ядерной угрозой, а также информация о том, «что должно быть готово дома и какие вещи должны быть упакованы» при том или ином развитии событий.

Косиняк-Камыш отмечал, что польские власти взяли пример с Финляндии и Швеции.

Украине и ЕС предрекли хаос после окончания конфикта

О сроках окончания спецоперации высказываются многие военные и политики. В частности, недавно российский военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что СВО продлится по меньшей мере до 2027 года.

В продолжение темы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условие уменьшения поставок техники Украине приблизит окончание СВО. В Кремле также считают, что конфликт на Украине кончится за один-два месяца — как только ВСУ растратят все «спонсорские деньги и патроны».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас тоже называла свой «реалистичный» сценарий конфликта на Украине. По ее мнению, он закончится только через несколько лет. При этом, по ее утверждению, российская угроза не исчезнет и после СВО.

Европе при этом предрекли хаос после окончания спецоперации. Норвежское издание Steigan даже описало сценарий, который произойдет, как только домой возвратятся солдаты с фронта. Украине же предсказали гражданскую войну, так как сейчас президент Владимир Зеленский и власти страны лишь зарабатывают на военном конфликте.